Olśniewająca Melania Trump na debacie ONZ: biel, klasa i emocje!

23 września Melania Trump i Donald Trump wzięli udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie odbyło się w Nowym Jorku i zgromadziło wielu światowych liderów oraz dyplomatów. Prezydent USA oraz jego żona reprezentowali Stany Zjednoczone w trakcie uroczystości.

Melania Trump towarzyszyła swojemu mężowi, zajmując miejsce na trybunach podczas jego wystąpienia. Obecność pierwszej damy USA nie przeszła bez echa — zarówno ze względu na jej stylizację, jak i zachowanie Donalda Trumpa, który nie szczędził ostrych słów pod adresem organizatorów.

Melania Trump postawiła na biel podczas spotkania ONZ

Na oficjalne wydarzenie Melania Trump wybrała stylizację, która podkreślała elegancję i prostotę. Pierwsza dama USA miała na sobie klasyczną białą marynarkę z większymi klapami oraz eleganckie spodnie w tym samym kolorze. Stylizację dopełniła beżowa koszula oraz obcasy dopasowane kolorystycznie do reszty stroju.

Całość uzupełniał delikatny makijaż, lekko pofalowane włosy oraz subtelne kolczyki. Jej obecność i styl spotkały się z dużym zainteresowaniem fotoreporterów oraz komentatorów mody, którzy podkreślali stonowaną klasę i wyczucie stylu pierwszej damy.

Mowa Donalda Trumpa wywołała kontrowersje podczas debaty ONZ

Podczas swojego wystąpienia Donald Trump nie krył irytacji związanej z przebiegiem wydarzenia. Zaznaczył, że mimo swojego zaangażowania w zakończenie siedmiu konfliktów zbrojnych oraz kontaktów z przywódcami tych krajów, nie otrzymał żadnej oferty pomocy ze strony ONZ.

Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia. (...) Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał powiedział Trump.

