O kryzysie w małżeństwie Donalda Trumpa i Melanii Trump mówiło się od początku prezydentury Trumpa. Najpierw zaczęło się od gestów - podczas inauguracji Donald Trump musiał powiedzieć swojej żonie coś bardzo przykrego, ponieważ w jednym momencie uśmiechała się szeroko, a po jego słowach od razu zasmuciła. Potem podczas jednej z oficjalnych wizyt odtrąciła jego rękę. Teraz głośno w mediach o tym, że Trump ma romans z dyrektorem ds. informacji Białego Domu, 29-letnią Hope Hicks! W mediach pojawiło się właśnie kolejne nagranie, które może sugerować, że w tym małżeństwie nie dzieje się dobrze.

Melania Trump i Donald Trump na Florydzie

Czy Melania Trump ma powody do wściekłości? Tak! W mediach głośno jest o premierze książki „Fire and fury”, dotyczącej prezydentury Donalda Trumpa. To właśnie w niej znalazły się sugestie, że Donald Trump ma romans w Białym Domu! Żeby uciec przed plotkami, Melania i Donald wybrali się do swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Jedna z osób, która była na lotnisku, nagrała moment, w którym para prezydencka opuszcza pokład Air Force One. Melania idzie za Donaldem i ich synem, ale gdy Trump zatrzymuje się, żeby pomachać reporterom, Melania nie czeka na męża, mija go szybko i znika w samochodzie. Czy Melania zachowała się wrogo, jak sądzą niektórzy internauci? Zobaczcie wideo!

Czy Melania rzeczywiście zignorowała Donalda? Zobaczcie wideo!

Melania Trump i Donald Trump wylądowali w Palm Beach

Melania szybko uciekła do samochodu

