4 z 5

Wszystko wskazuje na to, że Hope Hicks faktycznie przyćmiła Melanię Trump, bo to jej look zwrócił uwagę paparazzi, stylistów oraz modowych dziennikarzy. Dyrektor ds. Komunikacji zachwyciła w smokingu. Czerwona suknia Melanii nie miała szans!

Zobacz: WYDAŁA PRAWIE 200 TYSIĘCY ZŁ, BY WYGLĄDAĆ JAK... MELANIA TRUMP. UDAŁO SIĘ?