Kamery i flesze fotoreporterów uchwyciły sytuację, kiedy Donald Trump próbował chwycić swoją żonę za rękę. Pierwsza Dama odtrąciła gest męża, chowając dłoń do kieszeni płaszcza, w tym samym czasie nadal szeroko uśmiechając się do dziennikarzy. Nagranie zajścia natychmiast trafiło do internetu. Opublikowano je m.in. na oficjalnym profilu "Daily Mail". Internauci nie mają wątpliwości, że to już kolejne zajście między Trumpami, które może świadczyć o chłodnych relacjach małżonków.