Choć Melania wspiera męża i towarzyszy mu podczas każdej uroczystości jako przykładna Pierwsza Dama, ponoć już dawno myśli o rozwodzie, ale nie decyduje się na konkretny krok, ze względu na syna:

Melania stara się chronić syna. Barron zawsze był jej priorytetem. Stawia jego dobro ponad swoim. Właśnie dlatego nie rozwiedzie się z Donaldem, przynajmniej dopóki Barron nie będzie pełnoletni. Do tego czasu, Melania musi znosić to, co znosi i ignorować plotki. Musi wyciągnąć z tej sytuacji tyle, ile zdoła – czytamy.