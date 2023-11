Reklama

Spotkania amerykańskiego prezydenta z rosyjskimi przywódcami zawsze wzbudzały dużo emocji i nie inaczej było i tym razem. Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem na szczycie w Helsinkach. Prezydenci odbyli prawie 2 godzinną rozmowę. Trump ocenił, że spotkanie z Putinem było "bardzo dobre". Z rozmów zadowolony był również prezydent Rosji. Wraz z Trumpem na szczycie zjawiła się Melania Trump, która po raz drugi miała okazję spotkać się z Putinem. Jak to wyglądało? Melania, gdy podchodziła do Putina uśmiechała się i wyglądała na wyluzowaną, ale gdy odwróciła się do zdjęcia, miała przerażoną minę.

Melania wita się z Putinem:

Nie wiemy, jak Wam, ale nam przypomina to trochę moment z inauguracji Trumpa na prezydenta USA. Kamery zarejestrowały moment, jak Trump odwraca się do żony, ona uśmiecha się, on coś do niej mówi, a po jego słowach Melania ma przerażoną minę.

Jak myślicie - co tak przestraszyło Melanię podczas spotkania z Putinem?

Melania Trump przerażona podczas spotkania z Putinem

Co ją tak zdenerwowało?