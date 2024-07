Melania Trump jest od kilku tygodni na językach wszystkich. Nowa pierwsza dama USA nie przeprowadziła się do Białego Domu, ale i tak często jest widywana u boku męża w Waszyngtonie i uczestniczy w najważniejszych uroczystościach. Po inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta USA zrobiło się o niej głośno, gdy do sieci wyciekł słynny filmik, na którym widać, jak po słowach męża, uśmiech znika z twarzy Melanii. Pojawiło się mnóstwo artykułów na temat relacji, która łączy prezydenta z jego żoną. Nie brakowało bowiem głosów, że Melania i Donald nie są szczęśliwym małżeństwem, bo podczas inauguracji wiało od nich chłodem, a uśmiech na ich twarzach pojawiał się tylko, gdy wokół były inne osoby i robiono im zdjęcia. Specjaliści od mowy ciała twierdzą, że w tym małżeństwie nie dzieje się dobrze, a najlepiej można było to zobaczyć, gdy stali obok Baracka Obamy i jego żony, którzy cały czas okazywali sobie uczucia. O Melanię Trump spytaliśmy polską aktorkę Natalię Klimas, która w ostrych słowach wypowiedziała się na temat nowej Pierwszej Damy USA. Co powiedziała? Zobaczcie materiał wideo!

Natalia Klimas w ostrych słowach wypowiedziała się na temat Melanii Trump

Czy Melania Trump sprawdzi się w roli Pierwszej Damy USA?