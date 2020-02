Meghan Markle zrobiła coś, co w rodzinie królewskiej uchodziło za wielką wpadkę! Poczuła już wolność?

Meghan Markle, od kiedy została żoną księcia Harry'ego, podczas ważnych wyjść popełniała mnóstwo wpadek. Stale była krytykowana za to, że nie potrafi stosować się do zasad protokołu królewskiego, ale teraz to już przeszłość!

Obecnie Meghan może pozwolić sobie na tak prostą czynność, jak choćby zamknięcie drzwi od samochodu czy malowanie paznokci na mocne kolory bez obawy, że czeka ją poważna rozmowa na temat tego, co wolno księżnej! Zobaczcie, jak zachowała się podczas jednego z wyjść...

Meghan Markle nie obowiązuje już królewski protokół?

Meghan od samego początku, kiedy tylko pojawiła się w rodzinie królewskiej, z trudnością przychodziło przestrzeganie obszernej listy zasad. Malowała paznokcie na czarno, chociaż królowa zezwala jedynie na jasne odcienie. Przypadkowo zamykała za sobą drzwi do auta, zamiast przyjęcia ukłonów od poddanych witała się uściskiem. To wszystko sprawiało, że sama królowa musiała zwracać jej uwagę. Teraz Meghan nie będzie musiała się tym przejmować, a tym bardziej obawiać się interwencji Elżbiety II. Jak pisze express.co.uk, Meghan zyskała ogromną swobodę, którą z pewnością wykorzysta.

Sądzicie, że jest zadowolona z tego faktu?

Teraz Meghan znów może samodzielnie zamykać drzwi bez obaw, że zostanie skrytykowana!

Meghan in Givenchy tonight pic.twitter.com/vKJ226PdFk — Richard Palmer (@RoyalReporter) September 25, 2018

Meghan nie musi się już tłumaczyć z wpadek przed królową!

Pochwalacie ich decyzję?