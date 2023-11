Bez wątpienia Meghan Markle to jedna z najpiękniejszych kobiet w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Swoją niezwykłą urodę zawdzięcza afroamerykańskim i holendersko-irlandzkim korzeniom. Może pochwalić się błyszczącymi włosami, perfekcyjną figurą i nieskazitelną twarzą. Żadną tajemnicą jest już fakt, że od ślubu z księciem Harrym Meghan stała się wzorem do naśladowania i ikoną dla wielu kobiet. Teraz wszystkie miłośniczki Meghan mogą sprawdzić, czy mają identyczne wymiary jak ich idolka! Do sieci wyciekły właśnie najintymniejsze i najpilniej strzeżone przez każdą kobietę informacje - wzrost, waga i wymiary Meghan!

Jakie wymiary ma Meghan Markle?

Oczywiście wszyscy widzimy, że Meghan Markle ma idealną figurę i jest bardzo szczupła. Zapewne w dużej mierze to zasługa aktywnego stylu życia i jogi, którą księżna od lat uprawia (jej mama jest instruktorką jogi). Patrząc jednak na Meghan, ciężko zgadnąć jakie są jej wymiary, jednak w końcu je poznaliśmy. Oto one:

waga – 56 kg

wzrost – 170 cm

obwód biustu – 94 cm

numer buta – 37, 5

rozmiar ubrania – 36

obwód talii – 63,5 cm

obwód bioder – 86 cm

Kto z Was może poszczycić się identycznymi wymiarami?

Meghan Markle ma idealną figurę

Nic dziwnego, skoro jej wymiary są równie idealne!