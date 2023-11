Od kiedy tylko Meghan Markle została narzeczoną księcia Harry'ego, zdecydowanie wyróżnia się swoim stylem na tle innych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Meghan Markle sięga po modne kreacje, które jednocześnie podkreślają jej figurę, styl oraz wyczucie mody, a przy okazji są stosowne i pasują do królewskiej etykiety. Meghan Markle chętnie wybiera oryginalne fasony, ale lubi też prostotę i minimalizm. To właśnie klucz do jej stylu, który nietrudno naśladować. Co istotne, księżna często pokazuje się kilka razy w tych samym stylizacjach. Tak było i tym razem!

Meghan Markle wraz z księciem Harrym i synkiem Archiem przebywa obecnie w Afryce. To pierwszy taki wyjazd księżnej od narodzin maluszka. Nic więc dziwnego, że wszyscy zwracają uwagę na jej stylizacje. Księżna wybiera niedrogie jak na swoje możliwości kreacje - miała już na sobie dżinsową sukienkę Madewell za 119 funtów, a także sukienkę Malawi Mayamiko za 86 funtów. Tym razem księżna postawiła na czarny kombinezon. Nie dość, że już miała go na sobie, to jeszcze nie kosztował majątku!

Meghan Markle pojawiła się w Woodstock Exchange w Kapsztadzie, gdzie spotkała się z przedstawicielami z branży technicznej, a także odwiedziła organizację charytatywną Mothers2Mothers, która wspiera matki z dziećmi. To właśnie tam zaprezentowała się w czarnym kombinezonie, który mogliśmy podziwiać u niej w klipie nagranym dla magazynu "Vouge". Meghan miała na sobie ten strój, gdy stała obok redaktora naczelnego magazynu Edwarda Enninfula.

Teraz możemy się przyjrzeć jej kreacji. Kombinezon ma modne nogawki kuloty, a także dekolt w kształcie litery V, do tego jest wiązany w talii. Pochodzi z kolekcji marki Everlane i wciąż jest dostępny na stronie internetowej za 120 dolarów. Swoją stylizację Meghan uzupełniła szpilkami z kolekcji Monolo Blahnika, kolczykami Gas Bijoux, pierścionkami od Jennifer Meyer oraz bransoletkę z kolekcji Zofia Day Co.

Meghan Markle wybrała idealny strój - kombinezon zawsze jest wygodny!

Kombinezon Meghan wciąż jest dostępny

