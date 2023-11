Reklama

Meghan Markle to dziś zdecydowanie jedna z najpopularniejszych kobiet na świecie. Hollywoodzka aktorka już kilka lat temu nie mogła narzekać na brak popularności, ale od kiedy została żoną księcia Harry'ego świat po prostu oszalał na jej punckie. Media i fani śledzą każdy krok Meghan, każdą jej stylizację i analizują jej zachowanie podczas oficjalnych wyjść. Wszyscy chcą również wiedzieć, jaka była Meghan Markle zanim dołączyła do rodziny królewskiej. W sieci co jakiś czas pojawiają się stare nagrania i zdjęcia na których możemy zobaczyć, jak w przeszłości wyglądała żona księcia Harry'ego. Teraz internet podbija wideo z 1998 roku, na którym Meghan śpiewa świąteczną piosenkę!

Meghan Markle śpiewa świąteczną piosenkę

Nagranie, które podbija sieć zostało wykonane w 1998 roku, kiedy Meghan chodziła do szkoły. Przyszła księżna wzięła wówczas udział w festiwalu zorganizowanym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Meghan Markle w czapce świętego Mikołaja śpiewa piosenkę "Santa baby". Jak jej poszło? Zobaczcie sami!

Wiedzieliście, że Meghan Markle ma taki głos?

Meghan Markle śpiewa świąteczną piosenkę.

Fajnie zaśpiewała?

