Od kiedy Meghan Markle została narzeczoną księcia Harry'ego, budzi ogromne kontrowersje. Pod medialnym ostrzałem znajduje się każdy jej krok, gest, mina, a nawet stylizacja. Jakby tego było mało, Meghan Markle nieustannie zalicza wpadki i łamie protokół królewski, co dodatkowo wywołuje duży rozgłos. To oczywiście nie wszystko - od kilku miesiecy mówi się bowiem o jej trudnym chatakterze i konfliktach, które wywołuje. W końcu to przez nią wielu królewskich pracowników złożyło wypowiedzenia i po latach wiernej służby zaczęło szukać nowej pracy. Nie musimy chyba też wspominać o jej słynnej kłótni z księżną Kate, podczas której doprowadziła swoją szwagierkę do łez!

Teraz z kolei wyszło na jaw, że Meghan Markle publicznie narzeka na życie w rodzinie królewskiej! Fakt ten został ujawniony po premierze "Króla Lwa", na której Meghan Markle zjawiła się i rozmawiała z wieloma gwiazdami. Właśnie tam miała okazję spotkać się z Beyonce i Eltonem Johnem. Rozmawiała także z Pharrellem Williamsem i ta rozmowa wzbudziła sporo kontrowersji!

Meghan Markle nie jest szczęśliwa?

Meghan Markle znów zaliczyła wpadkę żaląc się publicznie na swoje prywatne życie! W czasie rozmowy z Pharrellem Williamsem powiedziała zdecydowanie za dużo.

Cieszę się z waszego związku. Miłość jest niesamowita, jest wspaniała. Kibicuję wam bardzo - powiedział muzyk.

Meghan Markle zamiast zwyczajnie podziękować i na tym zakończyć rozmowę, wyznała:

Dziękuję. Oni nie ułatwiają nam tego.

W brytyjskiej prasie zawrzało! Wszyscy zastanawiają się, kogo Meghan miała na myśli mówiąc "oni". Niektórzy sądzą, że chodzi o członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Inni podejrzewają, że o poddanych, co wyjątkowo oburzyło Brytyjczyków. W końcu Meghan i książę Harry żyją z podatków, a ostatnio wydali majątek na remont posiadłości Frogmore Cottage. Pojawiają się także głosy, które stawiają na media. A wy jak myślicie - kogo Meghan miała na myśli?

Meghan Markle wygląda na szczęśliwą, ale to tylko gra!

Meghan Markle kocha Harry'ego, ale źle czuje się w jego rodzinie

