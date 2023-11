Reklama

Jeśli ktokolwiek z was wciąż zazdrości Meghan Markle, to radzimy poważnie się nad tym zastanowić! Dobra, jest zwykłą dziewczyną, która nagle została żoną księcia, więc spełniła tym samym marzenie z dzieciństwa wielu kobiet. Jednak poza tym nie może ubierać się w co tylko zechce, nie może jeść ulubionych potraw, a przede wszystkim nie może mówić tego, co myśli. Do tego nieustannie ma na pieńku ze swoją rodziną! Od dłuższego już czas atakuje ją ojciec i siostra. Tym razem dołączył do nich… brat Thomas Markle Jr.

Brat oskarża Meghan Markle

Thomas Markle Junior odniósł się do wywiadów ojca, który żalił się na brak kontaktu ze strony Meghan. Oczywiście brat księżnej stanął po stronie taty, ostro oceniając siostrę, z którą też najwyraźniej nie ma żadnego kontaktu i nie poznał jej wersji wydarzeń.

Przez całe życie tata umieszczał Meg na pierwszym miejscu, przede mną i moją siostrą, ale jeśli to, co mówi, jest prawdą, okazuje się, że on nadużywa swojej miłości do niej. To samolubne i okrutne. Dał jej wszystko, a w zamian dostaje tylko krzywdę - powiedział Thomas w rozmowie z „The Mirror”.

Thomas twierdzi, że królewska rodzina całkowicie zmieniła jego siostrę.

To łamie serce, gdy widzę, jak bycie w rodzinie królewskiej ją zmieniło i jak zniszczyło moją rodzinę. Każdy kto znał Meg, gdy dorastała wiedział, że ona i mój ojciec byli nierozłączni, teraz wygląda na to, że mogą już nigdy ze sobą nie rozmawiać - powiedział.

Wierzycie w te oskarżenia?

Meghan Markle nie może pochwalić się dobrymi relacjami z własną rodziną

Ojciec Meghan nieustannie oczernia ją w mediach. Syn poszedł w jego ślady

