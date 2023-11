Meghan Markle dopiero co urodziła syna, a już planuje jego pierwszą podróż. Księżna Sussex, która od blisko dwóch lat mieszka w Wielkiej Brytanii, chciałaby zabrać syna do Stanów Zjednoczonych. Ten pomysł z pewnością nie spodoba się królowej, która woli, żeby młodzi członkowie rodziny królewskiej przebywali w Wielkiej Brytanii. Czy księżna znów postawi się królowej i wywiezie syna do USA? I kiedy mały Archie Harrison pojedzie do Ameryki?

Reklama