Meghan Markle od ponad roku jest jest szczęśliwą wybranką księcia Harry'ego. Wiąże się to z wieloma przywilejami, ale także licznymi zakazami. Do jednych z nich zalicza się na pewno zakaz prowadzenia kont społecznościowych w internecie. Dla Meghan mógł to być początkowo szok, ponieważ zanim została partnerką Harry'ego, była bardzo aktywna w social mediach. Pracowała wtedy jako aktorka, więc oczywiste jest, że musiała promować się wśród internetowej społeczności. Miała konto na Instagramie, Facebooku, a także prowadziła blog lifestyle'owy The Tig, który był ponoć jej wielką pasją.

Okazuje się jednak, że pewien zakres internetowej działalności był dla Meghan prawdziwym horrorem!

Meghan Markle była nieszczęśliwa przez Instagram!

Jakiś czas temu Meghan Markle w rozmowie z Jessiną Oakes, że prowadzenie konta na Instagramie nie było dla niej pozytywnym doświadczeniem. Księżna zwróciła uwagę na fałsz płynący z komentarzy i ocen internautów, a także wyidealizowany świat prezentowany na zdjęciach.

Pochlebstwa i krytyka przechodzą przez ten sam pryzmat - powiedziała Meghan w wywiadzie.

Księżna podkreśliła także, że dopiero gdy usunęła swoje konta w serwisach społecznościowych, to poczuła się naprawdę szczęśliwa, wolna i niezależna. Spodziewalibyście się tego?

Megan Markle dopiero od niedawna jest szczęśliwa!

East News

Meghan Markle skasowała wszystkie swoje konta społecznościowe

