Narodziny pierwszego dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego coraz bliżej! Brytyjczycy zaczynają już odliczać dni, a cały świat w skupieniu śledzi doniesienia z Pałacu. Na razie jednak Meghan Markle wciąż nie trafiła do szpitala, ale może się to wydarzyć w każdej chwili.

Wtedy zapewne sama żona księcia Harry'ego będzie mogła w końcu odetchnąć, bo jak się okazuje, w tym momencie najbardziej przeraża ją tylko jedna rzecz związana z porodem...

Meghan Markle panicznie boi się porodu

Jak informują zagraniczne media, Meghan Markle nie boi się samego przebiegu porodu, ale za to sen z powiek spędza jej fakt, że mogłaby zacząć rodzić w niewłaściwym miejscu! To podobno najbardziej przerażająca wizja dla żony księcia.

Ma koszmary na temat tego, że zacznie rodzić w nieodpowiednim miejscu - informuje amerykański magazyn.

Ponoć im bliżej daty porodu, tym Meghan staje się coraz bardziej roztrzęsiona, a każda, nawet najdrobniejsza rzecz, która nie jest po jej myśli, wyprowadza ją z równowagi.

Kiedy urodzi się dziecko Meghan Markle i księcia Harry'ego?

O ciąży Meghan Markle dowiedzieliśmy się 15 października 2018 roku dzięki specjalnemu oświadczeniu, które wydał Pałac Buckingham.

Ich Królewskie Wysokości, książę i księżna Sussex są zachwyceni mogąc ogłosić, że księżna Sussex spodziewa się dziecka, które przyjdzie na świat wiosną 2019 roku - można było przeczytać w oświadczeniu.

Początkowo wszyscy obstawiali, że Meghan urodzi w maju, ale ostatnio pojawiły się doniesienia, że termin porodu ma zaplanowany na połowę kwietnia. Skąd takie informacje?

Meghan i Harry o tym, że będą mieli dziecko poinformowali rodzinę na ślubie księżniczki Eugenii, który odbył się na początku października. Większość par czeka do 3 miesiąca ciąży, żeby poinformować o tym, że będą mieli dziecko, więc jeśli książęca para trzymała się tej zasady, Meghan zaszła w ciążę w sierpniu. Oznacza to, że ich dziecko przyjdzie na świat w kwietniu. Niektórzy obstawiają, że będzie to połowa kwietnia. Skąd takie przypuszczenia? Księżna Kate rozpoczęła urlop macierzyński 22 marca 2018, a księcia Louisa urodziła 23 kwietnia. Meghan rozpoczęła urlop mniej więcej w połowie marca, więc wiele wskazuje na to, że urodzi w połowie kwietnia.

Meghan Markle i książę Harry niedługo zostaną rodzicami

Meghan Markle i książę Harry ogłosili 15 października 2018 roku, że spodziewają się dziecka

