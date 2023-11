Bardzo się cieszę na piłkarskie spotkanie drużyn TVN i WOŚP. Wygrają lepsi na murawie ale cel jest wspólny - pomóc Centrum Zdrowia Dziecka, które od lat wspólnie wspieramy. Mamy fantastyczny podział ról. Fundacja TVN remontuje kliniki dziecięcych szpitali, a WOŚP kupuje potrzebny im sprzęt medyczny. Wspólnie kupimy karetkę pogotowia potrzebną małym pacjentom Centrum Zdrowia Dziecka. Wielki mecz to piłkarskie emocje ale przede wszystkim pomoc chorym dzieciom. Zachęcam do kupowania biletów na mecz i wysyłania smsów. To dzięki Państwu - ludziom dobrej woli o wielkich sercach możemy robić tak wielkie rzeczy dla tych najmniejszych. – powiedziała Katarzyna Kolenda Zaleska, Prezes Fundacji TVN Nie jesteś sam.