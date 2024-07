Ponad dwa miesiące temu słynna modelka, Linda Evangelista ogłosiła światu, że ojcem jej 5-letniego syna jest mąż Salmy Hayek. Modelka, która do tej pory ukrywała sensacyjną wiadomość przed światem, przez cały czas utrzymywała, że Augustin James jest synem nowojorskiego architekta.

Linda Evangelista zażądała ostatnio alimentów od męża Salmy. Modelka chce, żeby Francois-Henri Pinault, co miesiąc płacił jej 46 tysięcy dolarów! Podczas rozprawy sądowej Linda wyliczyła, że właśnie taka suma pokryje wszystkie koszty utrzymania ich dziecka.

Pinault nie zamierza jednak uginać się pod żądaniami modelki. W najnowszym wywiadzie dla „Elle” mąż Hayek, po raz pierwszy opowiedział o jego relacjach z synem. Miliarder wyznał, że Augustin jest bardzo ważnym członkiem jego rodziny a jego 3-letnia córka traktuje go jak brata. Pinault przyznał również, że od kilku lat regularnie przekazuje pieniądze na jego utrzymanie.

Przypominamy, że Francois-Henri Pinault jest właścicielem największych modowych marek, takich jak: Louis Vuitton czy Gucci.

