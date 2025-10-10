Kevin Mglej to producent muzyczny, który zyskał ogólnopolską rozpoznawalność nie tylko dzięki swojej pracy zawodowej, ale również dzięki związkowi z popularną wokalistką - Roksaną Węgiel. Para poznała się w 2022 roku podczas wspólnej pracy nad albumem artystki, a już w 2024 roku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Od tego czasu ich wspólne życie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów i fanów. Choć początkowo Kevin unikał blasku fleszy, z czasem zaczął coraz częściej pojawiać się publicznie u boku żony. Ich wspólne fotografie z podróży czy wydarzeń branżowych stały się hitem w mediach społecznościowych. Zakochani są niemalże nierozłączni. Nie uwierzycie, co stało się, kiedy na chwilę postanowili się rozdzielić. Kevin pochwalił się zabawnym wideo.

Wybrał się na zakupy bez Roxie. Pokazał wymowne nagranie

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zdecydowanie są dziś jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Chociaż nie dzielą się swoją prywatnością nachalnie, to chętnie publikują wspólne zdjęcia z wakacji, rodzinnych spotkań czy medialnych wyjść. Kevin Mglej jest nie tylko mężem Roxie ale również jej zawodowym doradcą. Zakochani nie ukrywają swojej miłości i tego, że są nierozłączni. Mąż wokalistki podzielił się zabawnym wpisem na temat tego, co stało się, gdy zdecydował się wybrać na zakupy bez ukochanej. Buszując między półkami w drogerii na jednej z wystaw zobaczył kampanię promocyjną ze zdjęciami Roksany, czym od razu zdecydował się pochwalić w sieci:

Kiedy idziesz na zakupy bez żony, ale jednak z żoną

Metamorfoza Kevina Mgleja

W ostatnim czasie wciąż poruszenie wywołuje metamorfoza Kevina Mgleja. Mąż Roksany Węgiel w ostatnich latach zdecydował się na radykalną zmianę stylu życia, w efekcie czego zrzucił aż 40 kilogramów. Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez Roxie na Instagramie widać jego odmienioną sylwetkę - smukłą, energiczną i pełną pewności siebie. Fani nie kryją zachwytu, a komentarze pełne są komplementów.

Zmiana ta nie była wynikiem chwilowego impulsu. Jak podkreślił sam Mglej, jego przemiana to efekt długotrwałej, systematycznej pracy nad sobą, a jego sukces wynika z radykalnej zmiany codziennych nawyków.

Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja czekają zmiany

W międzyczasie Roksana Węgiel ogłosiła, że rozpoczyna studia na Nottingham Trent University w Londynie. Program studiów dotyczy Komercyjnego Pisania Piosenek i Produkcji. Piosenkarka, mająca już 20 lat, planuje ukończyć studia w zaledwie rok. Jest to możliwe dzięki jej dotychczasowym międzynarodowym osiągnięciom, takim jak zwycięstwo w Eurowizji Junior czy nagroda MTV EMA.

Pojawiły się doniesienia o możliwej rozłące pary, jednak sama Roksana stanowczo je zdementowała: „Media przekręciły wszystko. Będziemy żyć na dwa państwa. To nie jest tak, że ja teraz będę studiować pięć lat.” Wokalistka podkreśliła, że mimo iż główne miejsce jej pobytu przez najbliższy rok to Londyn, Kevin Mglej będzie często jej towarzyszył. „Tak, jak będzie mógł, to będzie ze mną latał”, dodała Roxie. Zaznaczyła również, że nie będzie przebywać w Wielkiej Brytanii bez przerwy, ponieważ grafik zawodowy nie pozwala jej na całkowite przeniesienie się na dłużej.

