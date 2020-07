Czy mąż Klaudii El Dursi akceptuje jej odważne zdjęcia? Modelka gorzko: "Było mi przykro przez ostatnie dni"

Klaudia El Dursi niedawno musiała zmierzyć się z ostrą krytyką internautów, dotyczącą jej odważnych zdjęć zamieszczanych w sieci. Jak się jednak okazuje, nawet jej mąż nie ma nic przeciwko temu, aby takie fotografie pojawiały się na jej profilu. Prowadząca "Hotel Paradise" wyjaśniła wszystko w rozmowie z "Faktem". Jak przyznała zarówno dla niej jak i jej męża, ciało nie jest tematem tabu.

Internauci często zachwycają się urodą Klaudii El Dursi - jest niezaprzeczalnie piękną kobietą z figurą bogini! Nic więc dziwnego, że w sieci możemy zobaczyć też wiele zdjęć ślicznej modelki, także tych nieco bardziej odważnych.

Niektóre z nich jednak nie przypadły do gustu części obserwatorów, którzy stwierdzili, że gwiazda jest matką i w takim razie nie powinna zamieszczać takich treści na swoim Instagramie. Krytyka internautów pod jednym z najnowszych zdjęć mocno zabolała Klaudię El Dursi, która postanowiła na nią odpowiedzieć.

Kocham to jak wyglądam i nie zamierzam się ani za to wstydzić ani tego ukrywać, a jeżeli Wy na podstawie takiego zdjecia, które w moim mniemaniu jest delikatne i subtelne i nie pokazuje nic za dużo, uważacie, że jest coś ze mną nie tak to już jest Wasz problem. Może Wy zostaliście przez kogoś skrzywdzeni i macie problem z akceptacją siebie i swojego ciała, Ja takiego problemu nie mam i było mi przykro przez ostatnie dni. Więc jak ktoś miał na celu mnie zranić to udało mu się to. Zaakceptujcie siebie i swoje ciało, bo będzie się Wam lepiej żyło - poinformowała kilka dni temu Klaudia El Dursi.