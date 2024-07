1 z 5

Kinga Preis to prawdziwa kobieta z klasą - udowadnia to za każdym razem, kiedy pojawia się publicznie. Pamiętacie jej cudowną kreację na premierze filmu #WszystkoGra? Wtedy zachwyciła wszystkich w prostej białej sukni. Preis udowadnia, że potrafi dobrze się ubrać nawet na co dzień! Aktorka w sobotę gościła w studniu "Pytanie na Śniadanie". Pojawiła się tam w towarzystwie swojego partnera Piotra Borowca. Kinga Preis mówi o nim „mój mąż”, choć para nie brała ślubu. Ale czy uczucia nie są ważniejsze niż zatwierdzanie miłości na papierze?

Kinga Preis postawiła na bardzo casualowy styl. Założyła jasne spodnie sięgające przed kostkę oraz bardzo modną w tym sezonie kurtkę bomberkę. Do tego różowe trampki - sneakersy rządzą w tym sezonie! Do tego piękny uśmiech Kingi Preis - i wszystko gra:)

