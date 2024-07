Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski uchodzą za idealną parę i małżeństwo. Mają trójkę dzieci - Leona, Stanisława i Helenę. Pojawiła się jednak informacja, że mąż Justyny wyprowadza się z ich domu w Radziejowicach. I to przed obchodzoną we wrześniu 16. rocznicą ślubu. Jak czytamy w "Na żywo", Myszkowski wyprowadza się bo... chce pilnować ich najstarszego syna Leona, który przeprowadza się do Warszawy.

Reklama

Steczkowska i Myszkowski mają kryzys?

Ma to więc być rozstanie... dla dobra rodziny, bo Leon Myszkowski zaczyna naukę w liceum artystycznym przy Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego. Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski zadecydowali, że ich 16-letni syn jeszcze jest za młody, żeby mieszkać sam, dlatego będzie mu towarzyszył tata. Ten model sprawdza się już od lat, bo jak czytamy w gazecie już w podstawówce Leon mieszkał w tygodniu z babcią (mama ojca) w Warszawie. Wszystko układało się bardzo dobrze do momentu, kiedy zaczął być rozpoznawalny. Leon nawet wydał niedawno książkę ze swoimi autorskimi przepisami. Justyna jednak podobno nie jest do tego pomysłu przekonana, bo boi się, że ucierpi na tym związek z mężem.

- Obawia się konsekwencji przenosin Maćka do Warszawy, bo uważa, że i tak spędzają ze sobą za mało czasu - twierdzi znajoma artystki. Jeśli już powinni się wszyscy przenieść do Warszawy, wynająć duży apartament i razem z nim zamieszkać - zdradziła znajoma pary w "Na żywo".

Jest jeszcze jedna opcja - Justyna chce namówić Leona, by wstawał 2 godziny wcześniej do szkoły i mieszkał w Radziejowicach. Wszystko dlatego, że chce mieć wpływ na życie syna i wiedzieć o jego sympatiach oraz wydarzeniach w ciągu dnia. Rozumiemy ją, Leon staje się już mężczyzną, trzeba mieć go na oku. Prawda?

Zobacz także

Zobacz także: Syn Justyny Steczkowskiej, Leon Myszkowski, wydaje książkę kulinarną. Mamy pierwsze zdjęcia!

Leon Myszkowski ma 16 lat i wydał ostatnio książkę. To nie jedyna zmiana w jego życiu - niedawno zaczął uczyć się w liceum.

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski przestaną razem mieszkać dla dobra syna?

ONS

Reklama

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski mają trójkę dzieci: 11-letniego Stasia i 3-letnią Helenkę oraz najstarszego Leona - 16 lat.