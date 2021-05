"Pytanie na śniadanie": Ida Nowakowska wraca do pracy! A co z imieniem dla synka?

Trzy tygodnie po porodzie Ida Nowakowska wraca do pracy w "Pytaniu na Śniadanie". Potem wchodzi na plan "The Voice Kids". Czy zdecyduje się zatrudnić nianię?

7 maja Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon powitali na świecie synka. Choć od tego ważnego dla gwiazdy wydarzenia minęło już trochę czasu, wciąż nie wiadomo, jak chłopiec ma na imię. Powód? Jego rodzice wciąż się namyślają. Jak donosi magazyn "Party", młoda mama czuje się na tyle dobrze, że zdecydowała sia wrócić do pracy! Tydzień po porodzie Nowakowska pojawiła się w telewizji - na finale programu "Dance, Dance, Dance" i wyglądała olśniewająco! A już pod koniec maja wróci na stałe do "Pytania na śniadanie". A to nie koniec zawodowych wyzwań, bo wszystko wskazuje na to, że Ida będzie miała pracowite wakacje!

Dlaczego Ida Nowakowska zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego?

Państwo Herndon nie ukrywają, że o wymarzone dziecko starali się od dłuższego czasu. Gdy ich syn pojawił się na świecie, oboje wprost szaleli ze szczęścia. Gwiazda "Pytania na Śniadanie" zdradziła, że jej mąż w roli taty spisuje się na medal. Nie tylko pomaga w opiece nad maluchem, ale nawet własnoręcznie buduje mu zabawki! Póki co synek Idy jest małym aniołkiem i nie sprawia rodzicom zbyt wielu kłopotów.

Jest najukochańszy! Gdy na niego patrzę nie mogę powstrzymać łez. Dużo śpi, a w przerwach przytula się i je. Zmieniam mu pieluszkę i znów śpi, ale też stymuluje wzrok, wpatrując się w nasze twarze i czarno-białe, kontrastowe zabawki, które zrobił mu Jack – mówi „Party” szczęśliwa mama.

Już na finale „Dance, Dance, Dance” było widać, że Ida promienieje. Jak sama przyznaje, czuje się bardzo dobrze, dlatego zdecydowała się wrócić także do „Pytania na Śniadanie” – pierwsze wydanie z jej udziałem zobaczymy już pod koniec maja. Szybko.

Mam to szczęście, że telewizja stwarza mi idealne warunki do kontynuowania pracy – tłumaczy Ida. – Moja cudowna ekipa, ze wspaniałym Tomkiem Wolnym na czele, żartuje, że zrobią mi pokoik do karmienia, a maluszek dostanie koszulkę z napisem: „Jestem w klanie Pytania na Śniadanie”. Trudno mi opisać, ile ciepłych słów i zachęty do powrotu dostaję. Wracam do telewizji na skrzydłach – dodaje.

Czy Nowakowska zatrudni nianię?

Ale to nie koniec zawodowych wyzwań! Już w lipcu rusza nowa edycja „The Voice Kids”, którego Ida jest prowadzącą. A to oznacza, że będzie znikać z domu na nieco dłużej. Czy zatrudni do pomocy nad synkiem nianię? Jak zdradziła w rozmowie z "Party", nie będzie to potrzebne. Powód? podczas nagrań będzie mogła liczyć na pomoc męża i swojej mamy!

Jack okazał się supertatą – mówi ida. – We trójkę, wraz z mężem i moją mamą, tworzymy zgraną drużynę. Razem zrobimy wszystko, żeby dzidziuś był najszczęśliwszy – przyznaje Nowakowska.

Zobacz także: Ida Nowakowska pokazała, jak wygląda sześć dni po porodzie.

Więcej o Idzie Nowakowskiej przeczytasz w nowym "Party".

Miesiąc po porodzie Ida Nowakowska wraca na stałe do pracy.

Piotr Podlewski/AKPA

7 maja gwiazda i jej mąż Jack Herndon zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich syn.