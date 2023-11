Ewa Farna i jej mąż Martin Chobot niedawno po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł syn pary - Artur. Ewa Farna opublikowała zdjęcie swojej pociechy, ale tradycyjnie zrobiła to dopiero kilka dni po wydarzeniu. Podobnie zrobiła w przypadku swojego ślubu, który odbył się we wrześniu 2017 roku. Wokalistka też dopiero po jakimś czas zdradziła swoim fanom, że jest już mężatką. Ewa Farna należy bowiem do niewielkiego grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Do tej pory niewiele wiadomo było również o jej mężu. Teraz wyszło na jaw, że jest milionerem!

Mąż Ewy Farnej zarabia majątek

Oficjalnie Martin Chobot jest gitarzystą w zespole Ewy Farnej. Para od lat razem występuje na scenie, a małżeństwo tego nie zmieniło. Ewa i Martin doskonale dogadują się zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Okazuje się jednak, że to nie jest jedyne zajęcie Martina. Teraz okazało się, że mąż gwiazdy jest inwestorem!

Jak podaje "Fakt" Martin Chobot podobno jest właścicielem luksusowych mieszkań w Czechach. Posiada dwa apartamenty, które są warte 3 miliony złotych. Martin zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości. Ma do tego prawdziwy talent, ale nie ma w tym nic dziwnego - skończył Wyższą Szkołę Ekonomii w Pradze.

Spodziewaliście się, że mąż Ewy Farnej jest takim biznesmenem?

Mąż Ewy Farnej jest inwestorem!

Artystka i jej ukochany niedawno zostali rodzicami