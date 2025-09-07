Maurycy Popiel, aktor znany z roli Olka Chodakowskiego w serialu „M jak miłość”, przekazał poruszającą wiadomość. Na swoim profilu na Instagramie poinformował, że zmarła jego ukochana babcia. Jak sam napisał, była ona jego „Największą Fanką i przyjaciółką”.

Reklama

Artysta, mający na swoim koncie także role w filmach takich jak „Miasto 44”, „Filip” czy „Matylda”, aktualnie przygotowuje się do występu w 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Niestety, tuż przed startem tanecznego show spotkała go osobista tragedia.

Poruszające pożegnanie na Instagramie: „Największa Fanka i przyjaciółka”

Wzruszający wpis Maurycego Popiela pojawił się na Instagramie 6 września 2025 roku. Aktor opublikował archiwalne zdjęcie z babcią, do którego dołączył krótką, ale pełną emocji wiadomość:

Dziś w nocy odeszła moja Największa Fanka i przyjaciółka. Dziękuję i do zobaczenia, Babuniu, baw się dobrze

Wpis wzbudził ogromne poruszenie wśród obserwatorów aktora. Zdjęcie i słowa pożegnania natychmiast wywołały lawinę komentarzy z wyrazami wsparcia i kondolencji. Pod publikacją Maurycego Popiela na Instagramie pojawiły się setki komentarzy. Na poruszający Maurycego Popiela zareagowały inne gwiazdy. Anna Mucha opublikowała wymowne czarne serce, a Barbara Kurdej-Szatan dodała krótko: "Tulę mocno…".

Maurycy Popiel w programie „Taniec z gwiazdami”. Dramatyczny czas przed występem

Maurycy Popiel jest jednym z uczestników nadchodzącej, 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Mimo przygotowań do występów tanecznych, aktor musi zmierzyć się z ogromną stratą w życiu prywatnym. Śmierć babci nałożyła się na okres intensywnych treningów i medialnych obowiązków.

Najnowszy sezon "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już za tydzień, w niedzielę 14 września. Maurycy Popiel będzie występować w parze z Sarą Janicką. Przed nami jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami", a z tej okazji wygrani zgarną rekordową nagrodę.

Reklama

Zobacz także: Maurycy Popiel na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Żona z którą jest w trakcie rozwodu drwi z jego udziału