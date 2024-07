Matylda Damięcka już ponad dekadę temu poważnie myślała o muzycznej karierze. Miała być polską odpowiedzią na ówczesną Kelly Osbourne. Ostatecznie jednak wydanie płyty nie doszło do skutku, a dziewczyna skupiła się na grze w serialach. Teraz powraca do muzyki i to z zaskakująco pozytywnym efektem.

Siostra Mateusza wzięła na warsztat trudny utwór Davida Bowie "Let's Dance". Do piosenki nagrała wideo promocyjne, w którym kilkukrotnie zmienia wizerunek.

Piosenka już podbija serwisy społecznościowe i ma szansę uczynić z Matyldy jedną z ciekawszych postaci tego roku. Wróżycie jej sukces?

