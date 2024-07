1 z 7

Czasem gwiazdy przechodzą metamorfozę do roli w wielkiej produkcji, a czasem po prostu w czasie urlopu przestają dbać o swoją dietę. Najlepszy przykład? Leonardo DiCaprio! Aktor za każdym razem po zakończeniu zdjęć do filmu, wyjeżdża na wakacje na Ibizę, gdzie tygodniami imprezuje na jachcie. Czym to się kończy? Boski Leo po powrocie do USA musi "zgubić" brzuszek.

Kolejny aktor, który w ostatnich miesiącach mocno się zapuścił to Vin Diesel, gwiazdor filmu "Szybcy i wściekli". Nie ma już śladu po słynnych "kaloryferze" aktora. Zastąpił go spory brzuszek.

Zobaczcie naszą galerię gwiazd, których waga w ostatnim czasie bardzo się zmieniła.