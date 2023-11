Matteo Brunetti był jednym z finalistów 6. edycji „Masterchefa”. Urodzony we Włoszech kucharz skradł serca jurorów, jednak nie udało mu się wygrać programu. Brunetti zajął czwarte miejsce w show, jednak pomimo braku trofeum kucharz nie rezygnuje z gotowania. Teraz Matteo pochwalił się na Instagramie szczęśliwą nowiną i napisał, że został ojcem! Zobaczcie, jakie imię wybrał razem z partnerką dla synka!

Finalista "Masterchefa" jest w związku ze studentką Szkoły Głównej Handlowej, która uwielbia sztukę i muzykę. Para poznała się po programie. Teraz została rodzicami synka. Chłopiec otrzymał piękne imię!

Leone to oczywiście po polsku Lew. Ostatnio takie imię dla swojego dziecka wybrała m.in. Odeta Moro!

Partnerka Matteo również podzieliła się szczęśliwą informacją w sieci.

W trzech słowach: MÓJ CAŁY ŚWIAT ! •????Od serca: Przez te 9 miesięcy prawdę mówiąc nie rozumiałam (do samego końca) jak to działa, że nagle pojawia się taki mały ktoś i z marszu kocha się go bezgranicznie????????Poznajemy sie coraz lepiej z każda minuta, a tym samym ta miłość nabiera coraz większych rozmiarów. •

Zdecydowanie dogadujemy sie, a raczej „dospiewujemy” ???????? Magia!???? - napisała.