Kilka lat temu francuski wokalista Matt Pokora, który porównywany był do Justina Timberlake''a w swoim kraju, jak i w Polsce święcił prawdziwe triumfy. Jego piosenki były grane przez największe stacje radiowe, a on sam jak mówił w wywiadach lubił przyjeżdżać do Warszawy, gdyż ma polskie pochodzenie.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl wokalista postanowił o sobie przypomnieć. Przystojny Francuz będzie gwiazdą imprezy urodzinowej "Fashion Magazine", która już 11 kwietnia.

- Matt wystąpi na scenie podczas 13. urodzin "Fashion Magazine". Podczas imprezy zaśpiewa swoje największe przeboje, a także da popis swoich tanecznych umiejętności - zdradziła nam osoba organizująca wydarzenie.

Imprezy organizowane przez "Fashion Magazine" zawsze przyciągały tłumy gwiazd. Być może podczas koncertu Matt wykona piosenkę "Wanna Feel You Now", którą w zeszłym roku nagrał z Patricią Kazadi. Fotorelację z wydarzenia znajdziecie u nas.