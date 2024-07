W ubiegłym roku w mediach pojawiła się informacja o poważnej chorobie Honey. Skarbek przyznała się na swoim blogu, że od lat zmaga się z przewleką białaczką szpikową. Młoda wokalistka mogła liczyć na wsparcie nie tylko fanów, ale i gwiazd. Przypomnijmy: Oburzona Doda broni Honey. Atakuje Korwin za jej felieton

Skarbek kilka dni temu postanowiła w długim wpisie podsumować miniony rok. Nie zabrakło wspaniałych wspomnień związanych z sukcesami w karierze muzycznej, udziale w "Tańcu z Gwiazdami" czy budową domu. Szczególnie wzruszający jest jednak fragment o rodzinie. Artystka przyznała, że rok 2014 upłynął pod znakiem walki jej mamy ze złośliwym nowotworem. Nie wspominała o tym wcześniej, ponieważ pamięta szum związany z jej chorobą. Jej matce udało się jedna wygrać z rakiem, dlatego nie mogła nie podzielić się tak radosną informacją z czytelnikami bloga:

Moja mama finalnie pokonala chorobe, z ktora zmagala sie przez prawie 2 lata- zlosliwy nowotwor piersi. Nigdy nigdzie o tym nie wspomnialam, bo po wyjsciu na jaw, ze ja od 14 roku zycia zmagam sie z przewlekla bialaczka szpikowa, bedac obecnie w stanie remisji, media mialyby kolejna pożywkę dla klikalnosci w swoich artykulach, czego za wszelka cene chcialam uniknac. Niemniej jednak, jestem z niej dumna najbardziej na swiecie i jest moim wzorem do nasladowania pod wzgledem sily, motywacji, wytrzymalosci i niekonczacego sie usmiechu na twarzy. Przeszla najmocniejsza chemioterapie, radioterapie oraz mastektomie i jest moja zwyciezczynia na zloty medal w kazdej kategorii. Pamietajcie jak 1,5 roku temu wystapilam w telewizji na jednym z festiwali w koszulce z napisem "kocham Cie mamusiu" ? Mama byla wtedy po pierwszej chemii, a ja prosto ze szpitala poleciałam na wystep, zeby zaraz po nim, do niej wrocic. Jak dobrze, ze mamy to juz wszystko z soba. Nigdy nie stracilismy nadziei i wiary nawet na moment, a kazda mozliwa sekunda byla wypelniona usmiechem, miloscia i wsparciem. - pisze (pis. oryginalna)