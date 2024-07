Wczoraj pisaliśmy, że podczas minionego długiego weekendu policjanci zatrzymali Rafała Olbrychskiego. Po rutynowej kontroli okazało się, że aktor ma 0,5 promila alkoholu we krwi. Zgodnie z polskim prawem policja odebrała Olbrychskiemu prawo jazdy.

Ponieważ w mediach zawrzało od komentarzy, że jako osoba publiczna powinien dawać dobry przykład, "Super Express" postanowił zapytać o zdanie jego matki. Monika Dzienisiewicz odparła, że dowiaduje się o tym dopiero od dziennikarki.



- A co? Prywatnie nie można się napić? - zapytała pani Dzienisiewicz. - Dowiaduję się tego od pani. Proszę mnie nie pytać jako matki o to, czy się martwię o syna, to absurdalne pytanie i moja prywatna sprawa.



Czyżby rzeczywiście tabloid naruszył prywatność matki aktora? A może pół promila alkoholu we krwi to nic wielkiego?

