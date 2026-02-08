Mateusz Morawiecki zaskoczył wszystkich zdjęciem z jedynym wnuczkiem i podzielił się swoją radością. W ten weekend cała rodzina miała powód do świętowania. Co się wydarzyło?

Mateusz Morawiecki został dziadkiem

Były premier Polski, Mateusz Morawiecki, po raz pierwszy został dziadkiem w 2025 roku. Radosną nowiną podzielił się w mediach społecznościowych, publikując rozczulające zdjęcie nowo narodzonego wnuka. Fotografia ukazująca maleńkiego chłopca w ramionach dziadka poruszyła internautów, którzy natychmiast zasypali post licznymi gratulacjami i ciepłymi słowami.

W emocjonalnym wpisie Morawiecki wówczas napisał: „Ostatniej nocy urodził się mój pierwszy wnuczek. Te narodziny przypomniały mi, co jest najważniejsze w życiu: dzieci, wspólnota, dobro, miłość, rodzina i poczucie bezpieczeństwa.”

Mateusz Morawiecki świętuje urodziny wnuka

Mateusz Morawiecki właśnie pochwalił się nowym zdjęciem wnuczkiem. 6 lutego Morawieccy obchodzili pierwsze urodziny małego Stasia.

Staś ma już roczek. Sto lat wnuczku napisał Morawiecki na Instagramie.

Dumny dziadek opublikował zdjęcie z wnuczkiem z rodzinnej imprezy. Pozuje, trzymając chłopca na rękach, a obok nich widać kolorowe, dziecięcy baloniki z helem. Internauci pospieszyli z życzeniami dla małego solenizanta.

Kim jest rodzina byłego premiera? Morawiecki o adopcji i miłości do dzieci

Mateusz Morawiecki jest mężem Iwony Morawieckiej. Para pobrała się w latach 90. i wspólnie wychowała czworo dzieci: córki Aleksandrę i Magdalenę oraz synów Jeremiasza i Ignacego. W 2024 roku polityk ujawnił, że dwoje z jego dzieci zostało adoptowanych, podkreślając, że wszystkie dzieci są dla niego tak samo ważne i kochane. W wywiadzie z Żurnalistą mówił: „Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. Może moje starsze dzieciaki się obrażą, ale te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia.”

Morawiecki znany jest z tego, że chroni prywatność swojej rodziny. Choć chętnie dzieli się publicznie wartościami rodzinnymi, unika ujawniania szczegółowych informacji o życiu bliskich.

Zobacz także: