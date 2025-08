W niedzielę, 3 sierpnia, w wieku 95 lat zmarła Jadwiga Morawiecka – matka byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Smutną wiadomość o śmierci matki przekazał sam Mateusz Morawiecki. Opublikował w sieci poruszający wpis. Trudno powstrzymać łzy.

Reklama

Poruszające słowa Mateusza Morawieckiego po śmierci matki

Mateusz Morawiecki opublikował emocjonalny wpis, informując o śmierci swojej matki. "Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie" – napisał. W swoich wspomnieniach były premier podkreślił, że "wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie". Zaznaczył również, że to ona przekazała mu wiarę, wytrwałość i dumę z Ojczyzny. Podkreślił, że dzięki niej wie, że "miłość jest silniejsza niż śmierć".

(..,) Mama była osobą skromną, ale o wielkim sercu. Nigdy nie pragnęła rozgłosu, a jej największą radością było dobro, którym emanowała wokół siebie. Kręgi tego dobra rozchodziły się po najgłębszych zakamarkach duszy. Niech tam pozostaną. Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą. Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych.

Reakcje polityków: Tusk i Duda składają kondolencje

Informacja o śmierci Jadwigi Morawieckiej poruszyła wielu polityków. Kondolencje z powodu śmierci mamy złożyli już Andrzej Duda i jego żona Agata.

Odeszła Pani Jadwiga Morawiecka - Mama Premiera Mateusza Morawieckiego. Należała do tych cichych ale wielkich żon i matek, kobiet - bohaterek naszej wolności. Panu Premierowi i całej Rodzinie składamy z Agatą głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w modlitwie. napisał prezydent.

Słowa wsparcia opublikował również Donald Tusk.

Panie Premierze, proszę przyjąć wyrazy serdecznego współczucia ode mnie i całego rządu. Kochająca Mama dla kochającego syna to największy skarb napisał premier.

Historia Jadwigi Morawieckiej

Jadwiga Morawiecka urodziła się w 1930 roku. W 1959 roku wzięła ślub z Kornelem Morawieckim. W okresie PRL, a szczególnie w latach 1979–1989, Jadwiga Morawiecka aktywnie uczestniczyła w działaniach opozycji demokratycznej. W swoim wrocławskim mieszkaniu organizowała spotkania członków Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W 2019 roku prezydent odznaczył Jadwigę Morawiecką Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w walce o suwerenną Polskę.

Reklama

Zobacz także: Duda i Nawrocki razem na koncercie. Pokazali się w identycznych koszulkach, tak zareagował tłum