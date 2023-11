1 z 4

Co pan zjadł dziś na śniadanie?

Nie jadam śniadań i polemizowałbym z tym, że to niezdrowe. To mit, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem. W medycynie chińskiej nikt tak nie uważa. Organizm potrzebuje czasu, żeby się obudzić. Dodam też kolejne niepopularne wyznanie. Nie zasnę z pustym brzuchem, więc przed snem muszę coś zjeść. I w ogóle jadam raz dziennie, za to duże ilości.

To teraz naraził się pan dietetykom… A co ze smakami? Wyjechał pan jako dziecko do Francji: tam pana mama wyszła drugi raz za mąż i tam spędził pan dużą część życia. Woli pan kuchnię polską czy francuską?

Dzieciństwo kojarzy mi się z polskimi smakami mojej mamy. Pierogi, tarta ze śliwkami, brukselka. Dzięki mamie odkryłem kalafiora po polsku – gotowanego w mleku, posypanego bułką tartą i polewanego masłem. To jest nasz narodowy wkład w światową gastronomię. I zupy! Ogórkowa mojej mamy… U nas zawsze wieczorem jadło się zupę. A u babci we Francji? Owoce morza, w niedzielę musiała być pieczeń. Królik, zając, dużo wołowiny, foie gras, ostrygi… Obie kuchnie mi fenomenalnie smakowały. Była jednak różnica między mamą a babcią. Ta druga gotowała, używając większej liczby garnków i składników. I o wiele dłużej (śmiech).

Ma pan szczęście – już w dzieciństwie poznał pan smak zająca i ostryg… Teraz polskie dzieci jedzą głównie parówki.

Wrzucenie parówek do garnka jest proste. Nie można krytykować rodziców, że dają to najczęściej dzieciom, bo po wielu godzinach pracy nikt nie ma siły stać przy garach. Kiedy mieszkaliśmy z babciami czy ciociami, było inaczej, bo ktoś miał czas codziennie gotować. Zachęcam jednak, by wprowadzać dziecko do świata smaków. Kubki smakowe rozwijają się od czternastego miesiąca do ósmego roku życia. I jeśli nawet coś w dzieciństwie nie smakuje, to potem, w dorosłym życiu, odnajdujemy te smaki i odkrywamy bogactwo różnych kuchni.

Wiosną znowu zobaczymy pana w kolejnej edycji show „MasterChef Junior”, ale chyba nie można powiedzieć, że teraz pan odpoczywa. Prowadzi pan swoje cztery restauracje, jest pan ambasadorem kilku znanych marek, bierze udział w kulinarnych eventach, ma pan też audycję w internetowym radiu… Sporo tego.

Człowiek żyje po to, by się rozwijać, a przede wszystkim mieć pasję. Moja mama jest po szkole filmowej, a też robiła różne rzeczy w życiu. Była modelką, projektantką mody, a po nocach pracowała w radiu. Wierzę, że kierujemy swoim życiem, ale jednocześnie jest nam coś pisane. Radio wyszło przypadkiem. Zostałem zaproszony do Piotra Kędzierskiego do programu na żywo w newonce.radio i tam „na spontanie” powiedziałem, żeby słuchacze pisali, jeśli chcą mnie słuchać co tydzień. Padł jakiś rekord wiadomości na Instagramie z prośbą o audycję dla mnie. Teraz raz w tygodniu zapraszam gości. Ostatnio rozmawiałem z Pascalem Brodnickim – dwa żabojady w Polsce.