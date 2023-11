Mateusz Gessler już od kilku lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd TVN. Słynny restaurator jest jurorem w programie "MasterChef Junior", w którym o tytuł najlepszego kucharza walczą dzieci. Na początku medialnej kariery wiele osób podejrzewało, że Mateusz Gessler jest synem innej wielkiej gwiazdy TVN, czyli Magdy Gessler. Mateusz i Magda rzeczywiście są spokrewnieni, ale jak już wiemy, juror "MasterChef Junior" nie jest dzieckiem prowadzącej "Kuchenne rewolucje".

Prostuję, Magda jest moją ciocią, wspaniałą ciocią. Czy jak mam takie loki? - żartował jakiś czas temu przed naszą kamerą.

Dziś Magda Gessler i Mateusz Gessler występują w programach TVN, ale okazuje się, że kilka lat temu również ze sobą współpracowali! W jednym z ostatnich wywiadów Mateusz zdradził, jak wspomina pracę w restauracji swojej ciotki. Wiedzieliście, że gwiazdor TVN był kiedyś kelnerem?

Mateusz Gessler wspomina pracę w restauracji Magdy Gessler

Mateusz Gessler w rozmowie z portalem plejada.pl zdradził, że po przyjeździe do Polski znalazł pracę w jednej z restauracji Magdy Gessler. Co ciekawe był wówczas... kelnerem! Szybko jednak trafił do kuchni, gdzie mógł realizować swoją pasję do gotowania.

To była chyba moja pierwsza praca w Polsce. Dobrze ją wspominam, ale dziwnie czułem się jako kelner, dlatego też krótko to trwało. Szybko poszedłem do kuchni i zacząłem gotować. Ale cieszę się, że mam takie doświadczenia na koncie, bo wiele mi one dały. Słabo mówiłem wtedy po polsku, a Magda dała mi szansę - zdradził w rozmowie z portalem.

Dziś Mateusz jest jedną z największych gwiazd TVN, a jego restauracje stały się hitami na kulinarnej mapie Polski.

