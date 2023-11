Mateusz Damięcki w rozmowie z Party.pl zdradził, co dzieje się z serialowym Krzysztofem Radwanem! Zobaczymy go wkrótce w serialu? Fani "Na dobre i na złe" z pewnością czekają na informacje o lekarzu, który wciąż walczy o zdrowie po dramatycznej bójce z Robertem. Ostatnie sceny z serialowym Radwanem, w którego wciela się Mateusz Damięcki, mogliśmy zobaczyć kilka miesięcy temu. Czy po tak długiej przerwie znów zobaczymy go na ekranie?

Reklama

Posłuchajcie, co powiedział nam Mateusz Damięcki, który został gwiazdą nowego serialu Polsatu "W rytmie serca"!

Przypomnijmy, aktor gra w zupełnie nowym serialu „W rytmie serca” utalentowanego chirurga – doktora Adama Żmudę, który przyjedzie na urlop do rodzinnego Kazimierza nad Wisłą i rozpali serca dwóch kobiet – pielęgniarki Marii (Barbara Kurdej-Szatan) i szefowej miejscowej policji Weroniki (Maria Dębska). Premiera serialu "W rytmie serca" już 10 września - zostaną wyemitowane dwa pierwsze odcinki!

Zobacz także: „Wiem, że mówią o mnie amant”. Mateusz Damięcki kończy 36 lat!

Reklama

Mateusz Damięcki wraca do "Na dobre i na złe"?