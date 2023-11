1 z 5

Mateusz Borkowski to bohater programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Do tej pory był znany jako "Big Boy" z powodu swojej wagi. Mateusz siedział na kanapie z kolegami i komentował to, co w danej chwili ogląda. Był charakterystyczny, bo ważył aż 230 kilo! Teraz schudł prawie 130 kilo. Co go do tego skłoniło i jak tego dokonał?

Borkowski był gościem "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział jak zaszła w nim przemiana.

- Mam 196 cm wzrostu. Przy pierwszej wizycie u lekarza ważyłem 229 kg. Teraz ważę 96 albo 97 kg, nie ważę się już - powiedział Mateusz.



- Mnie zgubiła głowa. Myślałem, że nic złego się nie dzieje. Wynosiłem śmieci i kilka razy musiałem odpoczywać na sapanie, a śmietnik był kilka kroków dalej. Poszedłem do lekarza od chorób wewnętrznych. Ale dieta: liść sałaty, jeden nasączony wacik, to nie poskutkowało na mnie. Dlatego zdecydowałem się na zmniejszenie żołądka! - wyznał Mateusz.

Zmniejszono mu operacyjnie 3/4 żołądka.

Jak teraz wygląda bohater show? I jak dalej walczy z wagą?

