Grzegorz, który był jednym z najbarwniejszych uczestników szóstej edycji "Hotelu Paradise" dotarł aż do samego finiszu, choć ostatnie dni w rajskiej Panamie nie były dla niego najłatwiejsze. Co tak naprawdę działo się w miłosnym show? Tuż po finale programu uczestnik postanowił skomentować nie tylko wygraną Mikołaja i Moniki, ale również podzielić się kilkoma swoimi przemyśleniami. Tak mocnych słów fani "Hotelu Paradise 6" mogą się nie spodziewać. "Hotel Paradise 6": Grzegorz w mocnych słowach o udziale w programie i finale Szósty sezon uwielbianego, miłosnego show dobiegł końca, a jego wielkimi zwycięzcami okazali się Monika i Mikołaj. Jak się okazuje, w finale "Hotelu Paradise 6" Monika chciała rzucić kulą i choć ostatecznie do tego nie doszło, koniec końców relacja zwycięzców programu okazała się czysto przyjacielska. Co więcej, Monika z "Hotelu Paradise 6" jest już w nowym związku ! Ale wróćmy do Grzegorza. Co on sądzi o tym, że to nie on i Magda wygrali program? Uczestnik nie kryje, że czuje delikatny niesmak... - Cześć kochani, słuchajcie jestem już świeżo po obejrzeniu finału szóstej edycji "Hotelu Paradise", chciałbym wam teraz powiedzieć kilka swoich słów, kilka swoich odczuć. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować Mikołajowi i Monice za wygraną w programie. Bardzo serdecznie wam tego gratuluję. Druga rzecz jest taka, że czuje delikatny niesmak bo było blisko, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze się wygrywa i tak naprawdę pomimo tego, że nie wygrałem tego programu to powiem wam, że ja się czuje wygrany, z tego względu, że nabrałem na pewno dużego doświadczenia, takiego życiowego - przyznał w nagraniu na swoim InstaStory. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Angelika i David rozstali się: "Nie nazwałabym tego nawet...