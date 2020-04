Od czwartku 16. kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Z tego względu najlepiej jest zaopatrzyć się w maseczki ochronne. Jednak jakie sprawdzą się najlepiej i będą najskuteczniej chroniły nas przed koronawirusem? Sprawdźcie na jaką się zdecydować.

Zobacz także: Szczegóły "odmrażania" gospodarki: kiedy otworzą zakłady fryzjerskie i galerie handlowe?

Jaka maseczka ochronna sprawdzi się najlepiej?

Podczas wczorajszej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że obowiązek noszenia maseczek zostanie zniesiony dopiero wtedy, kiedy pojawi się szczepionka na koronawirusa. Do tego czasu będziemy musieli przyzwyczaić się do zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Musimy nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas. Przez najbliższy rok, albo nawet dwa. Jedyną datą, która jest pewna to pojawienie się szczepionki i leków. [...] Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii. Powrót do pełnej normalności będzie, kiedy zniknie epidemia - powiedział minister Szumowski.

Jeżeli zatem będziemy musieli przyzwyczaić się przez najbliższe miesiące do noszenia maseczek, to warto zaopatrzyć się takie, które będą nas skutecznie chronić. Do wyboru mamy maseczki jednorazowe, wielorazowe, z filtrem czy bawełniane. Która zatem sprawdzi się najlepiej?

Najskuteczniejsze są profesjonalne maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które są wyposażone w specjalny filtr, zatrzymujący aż 99 procent wirusów i bakterii. W tym przypadku musimy jednak liczyć się z wysoką ceną i regularną wymianą filtra. Jednak dobrą ochronę mogą zapewnić nam także chirurgiczne maseczki jednorazowe, która składają się z trzech warstw włókniny i dają filtrację na poziomie 98 procent.

Najwięcej osób decyduje się jednak na zakup wielorazowej maseczki z tkaniny. Jednak aby jej skuteczność była maksymalnie duża, powinna być wykonana z bawełny oraz domieszki sztucznych włókien. Takie rozwiązanie jest stosunkowo najtańsze, a również zapewnia odpowiedni poziom ochrony.

Jak poprawnie nosić maseczki? Radzi ekspert!

Jednak aby nasza ochrona była skuteczna, bardzo ważny jest też sposób noszenia maseczki. Wirusolog z GIS prof. Włodzimierz Gut, w rozmowie z Agatą Kowalską w audycji "Analizy"w TOK FM przyznał, że jego zdaniem wiele osób niepoprawnie nosi maseczki ochronne.

- Mniej więcej 2/3 osób, które widziałem na ulicy, nosi maseczki w niewłaściwy sposób. Albo z nosem na wierzchu, albo nieszczelnie zamocowane. Do tego jeszcze bardzo często maseczki są podnoszone, uchylane, dotykane. To wszystko powoduje, że mogą stać się trochę niebezpieczne dla noszącego - mówi.

Profesor Gut stwierdził także, że obowiązek noszenia maseczek może zostać zniesiony wcześniej niż zapowiedział minister Szumowski.

Zanim pojawi się szczepionka, może się okazać, że mamy spadek zakażeń do takiego poziomu, że będą 3-4 przypadki dziennie i wtedy maseczki nie będą koniecznością. Ale szczyt epidemii dopiero nastąpi, więc za wcześnie o tym mówić - powiedział profesor Gut.

Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, abyśmy jak najszybciej mogli powrócić do normalności.

East News

W Polsce pojawiają się już automaty, w których możemy zakupić między innymi żele antybakteryjne oraz maseczki.