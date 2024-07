Dwa lata temu wielką furorę w Internecie zrobiła Marzia Gaggioli - Włoszka, która śpiewa po polsku, nie znając kompletnie naszego języka. Nie przeszkadza jej to jednak w nagrywaniu kolejnych singlów i teledysków. W swoim repertuarze ma ponad 970 utworów. Polscy fani pokochali ją za determinację i konsekwencję, pomimo wątpliwego talentu wokalnego. Przypomnijmy: Oto nowa królowa internetu. Włoszka śpiewająca... po polsku

Marzia jednak się nie poddaje i wydaje kolejne single. Dziś w sieci zadebiutował klip do utworu "Szalona dla Ciebie". Wokalistka znów postarała się o to, by było kolorowo i kiczowato. Choć piosenka składa się głównie z wersu "Sza sza sza szalona dla Ciebie", ma szansę stać się hitem w internecie.

Urocza, prawda?

