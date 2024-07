Maria Sokołowska, choć nie jest ani aktorką, ani piosenkarką, od kilku tygodni wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Nastolatka wywołała burzę po tym, jak odmówiła przyjęcia kwiatów od premiera Donalda Tuska i nazwała go "zdrajcą". W środowisku prawicowym została uznana za prawdziwą bohaterką. Trafiła już nawet na okładkę popularnego tygodnika opinii. Przypomnijmy: Szafiarka obrażająca Tuska trafiła na pierwszą okładkę. W branży aż zawrzało

Sesja w piśmie to dopiero początek. Okazuje się, że poza kontrowersyjnymi wypowiedziami, Maria potrafi również zaskoczyć czymś innym. Do sieci niedawno trafiło nagranie, na którym Sokołowska śpiewa "Ave Maria". Umiejętności wokalne początkującej celebrytki pozostawiają wiele do życzenia, a internauci nie szczędzą niepochlebnych komentarzy pod adresem nastolatki. Jednak jedno jest pewne - młoda szafiarka może wiele namieszać, nie tylko w polityce.

Zobacz, jak poradziła sobie z tym wybitnie trudnym utworem.

