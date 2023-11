Marysia Góralczyk i jej ukochany z pewnością nie mogą się już doczekać narodzin pierwszego dziecka!

Na pewno były to same pozytywne emocje, gdyż długo czekałam na to, aby zostać mamą i wreszcie ten moment nadszedł. To zdecydowanie połączenie uczuć: oczekiwania, wielkiej radości oraz pewnego niepokoju. Moment gdy zobaczyłam dwie kreski na teście był spełnieniem moich ( naszych ) marzeń :)! - powiedziała Maria w rozmowie z lovemamissima.pl