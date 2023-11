Maria Góralczyk, aktorka, która znana była m.in. z roli pielęgniarki Beaty Nowakowskiej w serialu „Na dobre i na złe”, jest w ciąży! Lada chwila (bo to już 8. miesiąc), urodzi swoje pierwsze dziecko! Będzie to syn - zdradziła w rozmowie z portalem lovemamissima.pl, gdzie ukazały się jej najnowsze zdjęcia.

Aktorce długo udało utrzymać się w tajemnicy fakt, że jest w ciąży. Dla Marysi to spełnienie marzeń. 36-letnia gwiazda zawsze marzyła o tym, żeby mieć dziecko:

Na pewno były to same pozytywne emocje, gdyż długo czekałam na to aby zostać mamą i wreszcie ten moment nadszedł. To zdecydowanie połączenie uczuć: oczekiwania, wielkiej radości oraz pewnego niepokoju. Moment gdy zobaczyłam dwie kreski na teście był spełnieniem moich ( naszych ) marzeń :)! - mówi Maria w rozmowie z lovemamissima.pl