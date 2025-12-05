Maryla Rodowicz to absolutna ikona na polskiej scenie muzycznej. Choć już za kilka dni artystka będzie obchodzić 80. urodziny, deklaruje, że nie zamierza odchodzić na emeryturę. Mimo to właśnie zagrała "ostatni koncert"!

Maryla Rodowicz potwierdza ostatni koncert

W piątkowy wieczór Maryla Rodowicz zaskoczyła fanów emocjonalnym wpisem opublikowanym na swoim profilu na Instagramie. Zagrała koncert akustyczny, który będzie ostatnim koncertem zarejestrowanym dla stacji MTV. Przypomnijmy, że pod koniec października tego roku media obiegła wiadomość, że kultowa stacja kończy nadawanie.

Wiecie co? Wczoraj dostałam ooooogromny bukiet kwiatów od MTV. Mój koncert, który zagrałam właśnie dla MTV, koncert unplugged, będzie wyemitowany 8 grudnia w stacji Canal+. I był to ostatni koncert ever. Nie będzie więcej koncertów unplugged. Szkoda. Nie sądziłam, że w ogóle będzie mi dane zagrać koncert z tej kultowej serii. Wybrałam raczej nieoczywiste utwory, piękne muzycznie i wzruszające tekstowo

Wyznanie Maryli Rodowicz spotkało się z ogromnym poruszeniem wśród jej fanów. Dla wielu zakończenie serii koncertów unplugged to symboliczne zamknięcie pewnego etapu w historii polskiej muzyki.

Gdzie Maryla Rodowicz zagra w Sylwestra?

Choć ostatnio zagrany koncert Maryli Rodowicz był ostatnim koncertem dla stacji MTV, nie oznacza końca działalności artystycznej gwiazdy. Jak się nidawno dowiedzieliśmy, ta ponownie zagra podczas Sylwestra i powita z fanami Nowy Rok! Gdzie ją zobaczymy? Maryla Rodowicz zaśpiewa dla TVP podczas "Sylwestra z Dwójką" Co więcej, wystąpi w duecie z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk".

Oprócz tego na scenie pojawią się: Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Roksana Węgiel, Ich Troje, Piersi, Feel, Oskar Cyms, Viki Gabor, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Kuba Badach, Margaret czy Michał Szpak.

Zapowiada się wieczór pełen wrażeń.

