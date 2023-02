Maryla Rodowicz uderza w TVP: "W kółko te same nazwiska"

Za nami 3. edycja "The Voice Senior". Do programu zgłosili się wyjątkowi artyści o niezwykłych umiejętnościach. Maryla Rodowicz nie szczędziła komplementów występującym uczestnikom, ale tylko jeden skradł jej serce. Po występie Krzysztofa Prusik aż zaparło jej dech i nie ukrywała tego, a to, w jaki sposób patrzyła na uczestnika zawstydziło nawet Martę Manowską! "The Voice Senior" Maryla Rodowicz flirtuje z uczestnikiem! Co na to żona? Maryla Rodowicz w 3. edycji "The Voice Senior" wystąpiła w roli jurorki pierwszy raz. Diwa polskiej sceny świetnie poradziła sobie w nowej roli, choć wybór jej faworyta do finału był dość krytykowany. Maryla Rodowicz postawiła bowiem na Larysę Tsoy, a odesłała do domu Ryszarda Wagnera. Wokalistka przyznała jednak, ze poziom finału jest tak wysoki, że każdy z 8 finalistów mógłby zdobywać najwyższą nagrodę. Szczególne serce i swój podziw Maryla Rodowicz miała jednak dla uczestnika występującego z ramienia drużyny Witolda Paszta. Krzysztof Prusik zawrócił w głowie jurorce, gdy wykonał poruszający numer Paula Anki "You're my destiny". Po zakończonym występie Marta Manowska zapytała więc jurorów o ich wrażenia. Wszyscy kompletnie zaniemówili, zaś Maryla Rodowicz, spoglądając z uwodzicielskim spojrzeniem przyznała: - Oj Krzysztof, Krzysztof - Oj Maryla - odpowiedział uczestnik, patrząc jurorce głęboko w oczy. Zaskoczona Manowska przyznała: - Wy znowu flirtujecie! Naprawdę. Ja widziałam, co Maryla miała na twarzy, kiedy ty miałeś to wypełnienie na końcu - przyznała, śmiejąc się prowadząca program. Krzysztof Prusik zresztą odwzajemnił filtr wskazując gest telefonu. Wtedy to właśnie Maryla Rodowicz spytała: - Ale żona patrzy. Czy...