Maryla Rodowicz znów zaskoczyła swoimi stylizacjami? Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Chorzowie nie mogło zabraknąć jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Maryla Rodowicz rok temu wystąpiła na imprezie organizowanej przez TVP, ale tym razem zdecydowała się zaśpiewać dla widzów Polsatu. Kilka dni temu wokalistka w rozmowie z "Faktem" zdradziła, że swoimi stylizacjami będzie próbowała przebić słynną "gołą babę", którą zaprezentowała na sylwestrze w 2013 roku.

Zastanawiałam się, czy znowu nie założyć słynnego stroju gołej baby, ale w końcu stwierdziłam, że byłby to odgrzewany kotlet. Spróbuję go przebić, chociaż będzie trudno. Mam nadzieję, że znowu zaskoczę bo kocham to robić- zdradziła w rozmowie z dziennikiem. Będzie seks i ogień.