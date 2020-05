Maryla Rodowicz rapuje w "Hot16challenge"! "Dziękuję prezydentowi, że mnie odmroził przed sylwestrem"

Maryla Rodowicz odpowiedziała na nominację prezydenta Andrzeja Dudy i nagrała swój utwór w ramach akcji "Hot16challenge", w której znani artyści tworzą 16-wersowe utwory i zbierają pieniądze na rzecz polskiej służby zdrowia i walki z koronawirusem. Udział w wyzwaniu jakiś czas temu wziął sam prezydent, który nominował Marylę. I oto efekt!

Maryla Rodowicz rapuje o koronawirusie

Hot16 (skrócona nazwa wyzwania) podbija YouTube. Niektóre utwory mają już po kilka milionów wyświetleń (m.in. Friza - aż 5 mln odsłon czy Dawida Podsiadło - 5,1 mln). Czy do tego grona dołączy królowa Maryla Rodowicz? Gwiazda opublikowała swój utwór na Instagramie i po kilku godzinach już podbija sieć. Rapami artystki zachwyceni są internauci oraz gwiazdy! Co ciekawe, Maryla nominowała do nagrania hot16 samą... Magdę Gessler! Jak myślicie, czy gwiazda TVN weźmie udział w akcji?

Tymczasem posłuchajcie "odmrożonej przed Sylwestrem" Maryli Rodowicz! Zabawne?

Maryla Rodowicz żadnego wyzwania się nie boi!