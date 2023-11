Maryla Rodowicz podczas tegorocznego festiwalu w Opolu świętowała swój jubileusz. Oprócz gwiazdy na scenie wystąpili też tacy artyści jak m.in. Doda, Kasia Popowska czy Feel. Maryla zaprezentowała nie tylko swoje zdolności wokalne, ale też taneczne, bowiem zatańczyła z Janem Klimentem i przy okazji pokazała trochę ciała ;). Czy dziś Maryla jest zadowolona ze swojego jubileuszu?

Maryla Rodowicz odpowiada na hejt po festiwalu w Opolu

Gdybym była niezadowolona, to bym grzeszyła. Wszystko dopisało, nawet pogoda, bo tego dnia nie padało. Publiczność wypełniła amfiteatr, goście zaśpiewali cudnie, zdążyłam się przebierać, a na ten wieczór miałam aż sześć kostiumów. W tańcu z Jankiem Klimentem nie pomyliłam się, chociaż Janek nie mógł rozerwać mi spódnicy. Ale za drugim szarpnięciem poszło. Do tego w dniu koncertu ukazała się moja nowa płyta „Ach świecie” i ma dobre recenzje", mówi Maryla.

Faktycznie jubileuszowy koncert Maryli Rodowicz „Wariatka tańczy - 50 lat na scenie” był największym hitem festiwalu. Oglądało go średnio 3,5 miliona ludzi, co oznacza, że co czwarty widz, który miał włączony telewizor, chciał patrzeć właśnie na Marylę. Na pytanie, czy gwiazda chciałaby coś odpowiedzieć hejterom, którym występ się nie podobał, Maryla tylko się uśmiecha:

Dzień po koncercie zadzwoniła do mnie Irena Santor i powiedziała, że koncert był zachwycający, a wszyscy hejterzy mogą nas w d**ę pocałować. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził", mówi Maryla.

Maryla Rodowicz twierdzi, że tego wieczora wielu ją wspierało.

Najbardziej zaskoczył mnie zespół Red Lips, który przysłał mi piękne róże do hotelu, chociaż nie brali udziału w koncercie. Wszyscy zaśpiewali pięknie. Począwszy od Kozaków z Kijowa i Piotrka Cugowskiego. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Cudowni bracia Pectus, delikatna Kasia Popowska, niezwykły Andrzej Lampert, zaskakująca Doda, ognisty Mateusz Ziółko, Ukeje, Blue Cafe, Cleo, Feel…", mówi Maryla.

Dziś Maryla skupia się tylko na swojej trasie koncertowej Diva Tour, podczas której zaśpiewają goście specjalni. Podczas tych występów gwiazdy dopisały, nikt nie odmawiał, wystąpią m.in. Doda, Sławek Uniatowski, Andrzej Krzywy, Kayah i Kasia Nosowska.

