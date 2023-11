Reklama

Maryla Rodowicz bardzo ostro oceniła grę naszej kadry na Mundialu! Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy Reprezentacja Polski szykowała się do wyjazdu na Mistrzostwa do Rosji, chyba wszyscy fani mieli nadzieję, że Polacy zrobią wszystko, żeby zachwycić swoją grą i wyjść z grupy. Niestety, jak już wiemy, kadrowicze Adama Nawałki nie tylko nie wyszli z grupy, ale co najgorsze, przegrali w dwóch meczach w bardzo słabym stylu. Takiego zdania jest również Maryla Rodowicz, która dosadnie skomentowała słabe występy naszej kadry w Rosji!

Maryla Rodowicz krytykuje piłkarzy

Maryla Rodowicz, która jest wielką fanką piłki nożnej, w rozmowie z "Super Expressem" w bardzo mocnych słowach oceniła grę Reprezentacji Polski na Mistrzostwach w Rosji. Piosenkarka krytykuje piłkarzy, który przegrali m.in. z Senegalem. Gwiazda zauważa, że dla naszych kadrowiczów ważniejsze były ich fryzury niż walka o punkty.

Senegalczycy są szybcy, to wszyscy wiedzieli. Wcale nie byli jacyś rewelacyjni, tylko chciało im się grać. Nasza przegrana to nie był pech. Po prostu nawaliliśmy. Nasi piłkarze sprawiali wrażenie, że dla nich ważniejsze są równe przedziałki na głowie, włosy ułożone pod linijkę, niż ofiarna gra- oceniła Maryla Rodowicz. Mówi się, że każdy piłkarz od dziecka marzy o grze na mundialu. Nie widziałam tej radości w naszej drużynie. No, może Pazdan był waleczny. Reszta bawiła się piłką pod swoją bramką.

Zgadzacie się z opinią Maryli Rodowicz?

Maryla Rodowicz ostro oceniła grę Polaków na Mistrzostwach w Rosji.

Piosenkarka jest rozczarowana formą naszej kadry.