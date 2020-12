Brat Maryli Rodowicz i Walentyna z "Sanatorium miłości" są parą?! Co za wieści! 

Jak się okazuje, nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie zostaniemy ustrzeleni przez miłosną strzałę amora. Choć Walentyna Kozioł, by odnaleźć tego jedynego wybrała się aż do "Sanatorium miłości", prawdziwe uczucie czekało na nią o wiele bliżej, bo w jej rodzinnym mieście. Co więcej, wybrankiem seniorki okazał się rodzony brat Maryli Rodowicz! Jak spotkały się drogi zakochanych i co o ich relacji sądzi słynna artystka? Takiego zrządzenia losu nikt się nie spodziewał.

Zobacz także: Czym zajmują się dzieci Maryli Rodowicz? Jej córka to prawdziwa kopia mamy

Maryla Rodowicz i Walentyna Kozioł zostaną rodziną? Brat piosenkarki związał się z uczestniczką "Sanatorium miłości"

O cztery lata starszy brat Maryli Rodowicz właśnie udowodnił swojej słynnej siostrze, że nie wszystko stracone, a miłość może pojawić się w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Jak się okazuje, tak też było w przypadku jego i Walentyny z "Sanatorium miłości", którzy poznali się przez zupełny przypadek! Para poznała się przez wspólną znajomą a jedno spotkanie wystarczyło, by się w sobie zauroczyli.

Przyjechał do mnie szarmancki, pachnący i przystojny mężczyzna, wypiliśmy kawę i szybko umówiliśmy się na następny raz - zdradziła portalowi "Pomponik" Walentyna - Jerzy odwiedza mnie i zostaje na kilka dni. Jest świetnym kucharzem i kierowcą. To po prostu prawdziwy mężczyzna, który ma swoje zdanie i jest ciekawy świata, tak jak ja - dodała.

Okazuje się jednak, że brat Maryli Rodowicz już wcześniej miał kobietę na oku i specjalnie dla niej oglądał telewizyjne show.

Walentyna jest dużo ładniejsza niż w programie 'Sanatorium miłości', który specjalnie dla niej obejrzałem w internecie. O takiej kobiecie marzyłem - wyjawił portalowi.

Choć ich związek nie trwa długo, para już myśli o podejmowaniu kolejnych, poważnych decyzji i, jak donosi "Pomponik", jest o krok od przeprowadzki do wspólnego gniazdka! Co więcej, Święta Bożego Narodzenia zakochani spędzą we dwoje i kto wie, może nawet odwiedzą Marylę Rodowicz? Jak widać miłość można odnaleźć w każdym wieku.

Walentyna była określana królową "Sanatorium miłości". Jak się okazuje uczestniczka show związała się z bratem Maryli Rodowicz!

East News

Jak donoszą media, ich znajomość nabiera rozpędu, a para ma spędzić razem święta. Czy wybiorą się w odwiedziny do słynnej piosenkarki?